HABER

GÜNCELLEME - Terör örgütü propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Saadet Partisi Belediye Meclis üyesi, adliyeye sevk edildi ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVKİ VE DETAY EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Saadet Partisi Belediye Meclis üyesi, adliyeye getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Dilovası Belediyesinin ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla, terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı iddiasıyla Saadet Partisi Dilovası Belediye Meclis Üyesi M.D. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.D, Dilovası'ndaki evinde gözaltına alındı.

Daha önce HDP Dilovası kurucu ilçe başkanlığı görevinde bulunduğu ve yerel seçimlerde HDP'den Dilovası belediye başkan aday adayı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Bu arada adliye önünde HDP Kocaeli İl Başkanlığından partililerin beklediği görüldü.

PARTNERÜnlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!Ünlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!
Denizden bir kamyon dolusu çöp çıkardılarDenizden bir kamyon dolusu çöp çıkardılar
Bakan Soylu, Mardin’de sivil şehit yakınları ile bir araya geldiBakan Soylu, Mardin’de sivil şehit yakınları ile bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı gözaltı kara propaganda Saadet Partisi Dilovası Belediye Meclis Üyesi terör propagandası

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi! Çatışma anları kamerada

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Denizli' de üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti

Siyanürle intihar! Özel ekipler devreye girdi

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.