HABER

GÜNCELLEME - Terör örgütünün sözde yurt dışı sorumlusu Kapıkule'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

MİT ve polisin operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür sanat ve mali sorumlularından olduğu iddia edilen kişi tutuklandı (DETAYLAR VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

EDİRNE (AA) - Edirne'de, terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından olduğu öne sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Azimet Fırato, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür sanat ve mali sorumlularından olduğu ileri sürülen ve Türk vatandaşlığından çıkarılması sonrası Avusturya vatandaşlığına geçen Azimet Fırato, emniyete götürüldü.

Azimet Fırato, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Kızılırmak'ta su azaldı, kirlilik arttıKızılırmak'ta su azaldı, kirlilik arttı
Mevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulundaMevsimlik fındık işçileri bahçede, çocukları yaz okulunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne terör zanlı

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi

Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi

Oğlu canını aldı!

Oğlu canını aldı!

Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!

Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.