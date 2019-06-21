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GÜNCELLEME - Terör propagandası yaptığı iddia edilen erler serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:47 | Son Güncelleme

ERLERİN SERBEST BIRAKILMASI EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 er, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince kışlada gözaltına alındı. İl jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan erler, kışlalarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
er PKK Serbest sosyal medya Tekirdağ

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