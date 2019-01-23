GÜNCELLEME - Tırı soyulan sürücünün ölü bulunması

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Şırnak'ta gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kızılkaya'nın katil zanlılarından Hasan T. ve Eyüp Ç, tırın sahibi kadın Ş.D. ile bir muhtarın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Viranşehir Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan Hasan T, Eyüp Ç. ve Aziz Ö. "ksten adam öldürmek ve nitelikli gasp" iddiasıyla tutuklandı, diğer 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Viranşehir'de 19 Ocak'ta yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya ölü bulunmuş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.



