HABER

GÜNCELLEME - Tırı soyulan sürücünün ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 21:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki soygun ve cinayete ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tırı soyulan sürücünün ölü bulunması

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücünün ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ayaklı Mahallesi'nde tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Gaziantep ve Şırnak'ta gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kızılkaya'nın katil zanlılarından Hasan T. ve Eyüp Ç, tırın sahibi kadın Ş.D. ile bir muhtarın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Viranşehir Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan Hasan T, Eyüp Ç. ve Aziz Ö. "ksten adam öldürmek ve nitelikli gasp" iddiasıyla tutuklandı, diğer 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Viranşehir'de 19 Ocak'ta yurt dışına yük taşıdığı tırı soyulan sürücü Cihan Kızılkaya ölü bulunmuş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tırı soyulan sürücünün ölü bulunması

Tırı soyulan sürücünün ölü bulunması

Tırı soyulan sürücünün ölü bulunması

Tırı soyulan sürücünün ölü bulunması

PARTNERCem Özer: Sinan Çetin hastanenin parasını bile ödemediCem Özer: Sinan Çetin hastanenin parasını bile ödemedi
Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!
TEM'de kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı (2)TEM'de kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa tutuklama Viranşehir

En Çok Okunan Haberler

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Her şey bir anda oldu... Atatürk Havalimanı'nda panik anları!

Her şey bir anda oldu... Atatürk Havalimanı'nda panik anları!

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da firari suç makinesi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı! Tam bir suç makinesi!

Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Bir garip ölüm! Şanssızlığın bu kadarı!

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı

Veba paniği! Karantinaya alındı

İstanbul'da gece bekçilerine EYP'li saldırı girişimi

İstanbul'da gece bekçilerine bombalı saldırı!

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.