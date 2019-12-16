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GÜNCELLEME - Tokat'ta Afganistan uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin yakalanan Afgan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

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Tokat'ın Almus ilçesinde Afganistan uyruklu gencin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eski Almus mevkisinde dün Afganistan uyruklu Nizam Nazari'nin (19) silahla öldürülmesine ilişkin aranan aynı yaştaki ev arkadaşı Mahibullah M, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gümenek mesire yerinde gözaltına alındı.

Afgan şüpheli, Almus İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Almus cinayet Tokat

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