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GÜNCELLEME - Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 22:58 | Son Güncelleme

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer: - "İlçemizde alacak, borç ilişkisi yüzünden olduğunu değerlendirdiğimiz, iki aile arasında çıkan kavga, tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olaya dönüşmüştür" - "İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve ilden gelen jandarma ve polis ekiplerimizin müdahalesiyle, olay bastırılmıştır" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamam Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı, çok sayıda kişinin karıştığı kavganın büyümesi, tarafların iş yerleri ve araçlarına zarar verilmesi üzerine kent merkezinden ilçeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, taraflarla görüşerek kavgayı yatıştırdı, gruplar dağıtıldı.

Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turhal'da üzücü bir olayın yaşandığını belirterek, "İki grup arasında İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının bana verdiği ilk bilgilere göre alacak verecek yüzünden çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yararılar hastanede tedavi altında. Polisimiz ve jandarmamız duruma hakim, gerekli soruşturma başlatıldı." dedi.

- "Kavga bir toplumsal olaya dönüşmüştür"

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer de yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"İlçemizde alacak, borç ilişkisi yüzünden olduğunu değerlendirdiğimiz, iki aile arasında çıkan kavga, tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olaya dönüşmüştür. Olay İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve ilden gelen jandarma ve polis ekiplerimizin müdahalesiyle bastırılmıştır."

Kavgada, 7 dükkan ve 3 aracın zarar gördüğünü söyleyen Üçer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.

Sosyal medyada asılsız haberlerin dolaştığını ifade eden Üçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz vatandaşlarımızdan sükunetlerini korumalarını ve evlerine gitmelerini istiyoruz. Biz vatandaşlarımız arasında etnik veya çeşitli ayrım yapmıyoruz. Bu vatandaşlarımızın hepsi sonuç itibariyle Turhal ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızdır. Bu şekilde provokasyonlara veya konunun ajite edilmesine biz izin vermeyeceğiz. Olayın etnik şekilde veya milliyete dayalı bir tartışmadan dolayı kaynaklanmadığını kesin olarak söyleyebiliriz."

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ilçede Belediye tarafından yapılan anonslarda vatandaşların sakin olmaları ve evlerine gitmeleri istendi.

GÜNCELLEME - Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

- Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer: - "İlçemizde alacak, borç ilişkisi yüzünden olduğunu değerlendirdiğimiz, iki aile arasında çıkan kavga, tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olaya dönüşmüştür" - "İlçe Emniyet Müdür

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat'ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı
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alacak verecek meselesi kavga Tokat Turhal Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer

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