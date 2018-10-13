GÜNCELLEME - Torna atölyesini silah imalathanesine dönüştürmüşler

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir torna atölyesinde bilgisayarlı makinelerle kaçak tabanca ürettikleri ve silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan silahla yaralama, yağma, gasp gibi olaylarda ele geçirilen ruhsatsız tabancaların aynı üretim tekniğiyle yapıldığının ve seri numaralarının standartlara uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin 8 aylık çalışması ve teknik takibi sonucunda, Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde bir torna atölyesi ile bazı evlere baskın düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda torna atölyesinin sahibi Ş.Ö, av bayinin sahibi M.D. ile M.A.A, N.Y, M.A. ve M.A.U. kaçak tabanca ürettikleri ve silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Zanlılardan M.A.A, N.Y, M.A. ve M.A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen tornacı Ş.Ö. ile av bayinin sahibi M.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- CNC tezgah ve silah parçaları
Özel bölme ve kaçış yolları bulunan atölyede CNC takım tezgahı, tezgahta yeni imal edilmiş 72 tabanca gövdesi, metal işlemede kullanılan cihaz ve aletler, 4 tabanca, 229 fişek, 13 ruhsatsız av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca ve bin 288 silah parçası ele geçirildi.
Zanlıların, av malzemeleri bayisi adı altında faaliyet yürüterek, tamir için getirilen silahların üç boyutlu kopyasını çıkardıkları, gövde ve namlularını ürettikleri, diğer parçalarını da tamir adı altında yetkili firmadan temin ederek, uydurma seri numaralarıyla sahte ve kaçak silah ürettikleri iddia edildi.
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