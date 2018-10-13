GÜNCELLEME - Torna atölyesini silah imalathanesine dönüştürmüşler

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir torna atölyesinde bilgisayarlı makinelerle kaçak tabanca ürettikleri ve silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan silahla yaralama, yağma, gasp gibi olaylarda ele geçirilen ruhsatsız tabancaların aynı üretim tekniğiyle yapıldığının ve seri numaralarının standartlara uygun olmadığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin 8 aylık çalışması ve teknik takibi sonucunda, Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde bir torna atölyesi ile bazı evlere baskın düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda torna atölyesinin sahibi Ş.Ö, av bayinin sahibi M.D. ile M.A.A, N.Y, M.A. ve M.A.U. kaçak tabanca ürettikleri ve silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlılardan M.A.A, N.Y, M.A. ve M.A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.