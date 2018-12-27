GÜNCELLEME - Trabzon'da tüpgaz bayisinde patlama

"O anda o gürültüyle beraber cam birdenbire üzerimize gelince cam kırıldı sandım ama öyle bir ses geldi ki ben o anda şok oldum. 10-15 saniye yerimden kıpırdayamadım. O ara baktım arkadaşlar yerde, yanlarına koştum. 'Bir şeyiniz var mı?' dedim. 'Herhangi bir şey yok.' dediler. Bir arkadaşımızın yüzü herhalde camdan dolayı darbe aldı. Öyle çok sıkıntı yok benim olduğum yerde ama tüpçü arkadaş yangın söndürücünün pimini açamadı. Orada bir sıkıntı yaşadı, eli yüzü falan herhalde yandı. Büyük ihtimalle şu an fakülteye sevk ettiler. İnşallah önemli bir şeyi yoktur."

Öte yandan, yangının söndürülmesiyle itfaiye ekipleri ve vatandaşlar çevrede temizlik çalışmalarına başladı.