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GÜNCELLEME - Trump ile Johnson Fransa'da görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "İngiltere ile şimdiye kadar olduğundan büyük, çok büyük bir ticaret anlaşması yapacağız" - "Bir noktada artık önlerinde engel olmayacak, ayak bileklerindeki çıpa olmayacak çünkü şu anda bu (çıpaları) var" - İngiltere Başbakanı Boris Johnson: - "(ABD pazarı) Bu fırsatları kullanmak niyetindeyiz ancak ABD'li dostlarımızın taviz vermesi gerekiyor çünkü şu anda çok fazla kısıtlama var" AÇIKLAMALAR EKLENDİ

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İngiltere ayak bileklerindeki çıpadan kurtulduğunda bu ülke ile çok büyük bir ticaret anlaşması yapacaklarını" söyledi.

Trump, Fransa’nın Biarritz kentinde G7 toplantısı kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Trump, "İngiltere ile şimdiye kadar olduğundan büyük, çok büyük bir ticaret anlaşması yapacağız." dedi.

Anlaşma için İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı zamana işaret eden Trump, "Bir noktada artık önlerinde engel olmayacak, ayak bileklerindeki çıpa olmayacak çünkü şu anda bu (çıpaları) var." ifadelerini kullandı.

Johnson’ın Brexit konusunda tavsiyeye ihtiyacı olmadığını belirten Trump, “Kendisi bu iş için doğru adam. Bunu uzun süredir söylüyorum. Selefi bundan memnun olmadı. Ama uzun süredir söylüyorum, Johnson bu iş için doğru adam.” diye konuştu.

- Rusya ve Çin

Bir gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek yılki G7 Zirvesine katılıp katılmayacağıyla ilgili sorusu üzerine Trump, "Bunu bilmiyorum. Bu konuyu tartıştık. Rusya ve Putin ile ilgili iyi, canlı bir tartışma yaptık. Bu mümkün, gerçekten mümkün. Göreceğiz." yanıtını verdi.

"Müttefikleriniz ABD’ye Çin ile ticaret savaşını bırakması için baskı yapıyor mu?" şeklindeki soru üzerine Trump, "Hayır. Bunu duymadım. Bence ticaret savaşına saygı duyuyorlar. Bu olmak zorunda. Ben sadece ABD adına konuşabilirim. İngiltere’de ve başka yerlerde ne yaptıklarını söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Çin ile ticaret savaşını tırmandırma konusunu bir daha değerlendirip değerlendirmediğine ilişkin ise Trump, "Evet. Niçin olmasın? Her konuyu yeniden değerlendiririm." dedi.

Trump, "Çin konusunda bir ulusal acil durum ilan edecek misiniz?" şeklindeki soruya karşılık da "Böyle bir hakkım var, eğer istersem. Ulusal acil durum ilan edebilirim." şeklinde konuştu.

Çin’in entelektüel mülkiyet hırsızlığıyla ABD’ye yılda 300 ila 500 milyar dolar kaybettirdiğini savunan Trump, "Bu yıllardır devam ediyor. Pek çok bakımdan bu bir acil durum." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte şu an için “acil durum” ilan etme planı olmadığını belirten Trump, "Aslında Çin ile şu anda gayet iyi geçiniyoruz. Konuşuyoruz. Bence bir anlaşmaya varmayı benden daha çok onlar istiyor. Gümrük vergilerinden bir sürü para geliyor. Milyarlarla geliyor. Çin'le çok ciddi konuşuyoruz." görüşünü dile getirdi.

- "ABD'nin taviz vermesi gerekiyor"

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Boris Johnson da Trump ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

İngiltere için “Amerikan pazarında büyük fırsatlar” olduğunu belirten Johnson, "Bu fırsatları kullanmak niyetindeyiz ancak ABD’li dostlarımızın taviz vermesi ve yaklaşımlarını açması gerekiyor çünkü şu anda çok fazla kısıtlama var." diye konuştu.

Brexit’in ardından ABD ile yapılacak bir ticaret anlaşmasının iki ülke arasındaki ticareti 5 katına kadar artırabileceğini savunan Johnson, bunun nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili ayrıntı vermedi.

Theresa May'den görevi geçen ay devralan Johnson ile Trump son bir ayda haftada en az bir kez telefonda görüşmüştü ancak G7'deki buluşma Johnson'ın başbakan olarak Trump'la yüz yüze ilk görüşmesi oldu.

Trump, Johnson'ın katı Brexitçi tutumuna desteğini kamuoyu önünde sık sık yineliyor.

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