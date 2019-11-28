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GÜNCELLEME - Trump'tan Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz "Şükran Günü" ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 23:25 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham: - "Burası tehlikeli bir bölge ama Trump, buradaki askerlere destek vermek istedi" - "Bay ve Bayan Trump, ailesinden çok uzakta tatil geçiren insanlar olduğunu biliyor ve bunun hoş bir sürpriz olacağını düşündük" - ABD Başkanı Donald Trump: - "Taliban bir anlaşma yapmak istiyor, yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Yapsalar da yapmasalar da bizim için sorun yok" - "Taliban ile bir anlaşmaya varana ya da kesin bir zafer elde edene kadar Afganistan'da kalacağız" - Söz konusu ziyaret, Trump'ın başkanlığı döneminde Afganistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini teşkil ediyor TRUMP'IN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

WASHINGTON/KABİL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Şükran Günü" dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Beyaz Saray muhabirlerinden edinilen bilgiye göre, Trump, bugün Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'ne indi.

ABD'de kutlanan "Şükran Günü" vesilesiyle Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyarette bulunan Donald Trump, askerlere hindi ikram etti.

ABD Başkanı Trump, ziyareti sırasında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Seyahat esnasında Trump'ın yanında bulunan Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino, burada çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

- Melania Trump ziyarete katılmadı

Trump'a ziyaretinde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Senatör John Barrasso, Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ve Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin eşlik ettiği, eşi Melania Trump'ın ise ziyarete katılmadığı belirtildi.

Grisham, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası tehlikeli bir bölge ama Trump, buradaki askerlere destek vermek istedi. Bay ve Bayan Trump, ailesinden çok uzakta tatil geçiren insanlar olduğunu biliyor ve bunun hoş bir sürpriz olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

Seyahat bilgisinin, Donald Trump'ın güvenle ziyaretini tamamlayana kadar ambargolu olduğu bu nedenle de şu ana kadar bir bilginin sızdırılmadığının altı çizildi.

- "Taliban anlaşmak istiyor"

Donald Trump, ziyareti esnasında, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile askerlere hitap etti.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği ilk günden bu yana ABD ordusunu yeniden inşa etmek için trilyonlarca dolar harcandığını belirtti.

Taliban ile yapılan barış görüşmelerine de değinen Trump, "Taliban bir anlaşma yapmak istiyor, yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Yapsalar da yapmasalar da bizim için sorun yok." diye konuştu.

- "Taliban ile anlaşana ya da kesin bir zafer elde edene kadar Afganistan'da kalacağız"

Afganistan'da bir Amerikan askerinin öldürülmesi üzerine Taliban ile barış görüşmelerinin kesildiğini anımsatan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taliban ile bir anlaşmaya varana ya da kesin bir zafer elde edene kadar Afganistan'da kalacağız. Taliban bir anlaşmaya varmak istiyor ve biz de onlarla görüşüyoruz. Son 6 ayda büyük yol katettik ve aynı zamanda askerlerimizi de geri çekiyoruz. Buradaki askerlerimizin sayısını 8 bin 600'e indirmeyi umuyoruz."

Gani de konuşmasında, Trump'a dönerek, "Size, liderliğiniz ve kararlığınız için teşekkür ederim." dedi.

- Trump'ın Afganistan'a ilk ziyareti

ABD Başkanı, konuşmaların ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaklaşık 2,5 saat süren ziyaretin ardından Trump, yerel saatle gece yarısından sonra Afganistan'dan ayrıldı.

Söz konusu ziyaret, Trump'ın başkanlığı döneminde Afganistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini teşkil ediyor.

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