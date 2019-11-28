GÜNCELLEME - Trump'tan Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz "Şükran Günü" ziyareti

Trump'a ziyaretinde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Senatör John Barrasso, Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ve Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin eşlik ettiği, eşi Melania Trump'ın ise ziyarete katılmadığı belirtildi.

Beyaz Saray muhabirlerinden edinilen bilgiye göre, Trump, bugün Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'ne indi.

Grisham, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası tehlikeli bir bölge ama Trump, buradaki askerlere destek vermek istedi. Bay ve Bayan Trump, ailesinden çok uzakta tatil geçiren insanlar olduğunu biliyor ve bunun hoş bir sürpriz olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

Seyahat bilgisinin, Donald Trump'ın güvenle ziyaretini tamamlayana kadar ambargolu olduğu bu nedenle de şu ana kadar bir bilginin sızdırılmadığının altı çizildi.

- "Taliban anlaşmak istiyor"

Donald Trump, ziyareti esnasında, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile askerlere hitap etti.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği ilk günden bu yana ABD ordusunu yeniden inşa etmek için trilyonlarca dolar harcandığını belirtti.

Taliban ile yapılan barış görüşmelerine de değinen Trump, "Taliban bir anlaşma yapmak istiyor, yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Yapsalar da yapmasalar da bizim için sorun yok." diye konuştu.

- "Taliban ile anlaşana ya da kesin bir zafer elde edene kadar Afganistan'da kalacağız"

Afganistan'da bir Amerikan askerinin öldürülmesi üzerine Taliban ile barış görüşmelerinin kesildiğini anımsatan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: