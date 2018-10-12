GÜNCELLEME - Trump'tan Brunson açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında, “Dualarım ve düşüncelerim Papaz Brunson’la. Umut ediyorum ki kısa süre içerisinde evine geri dönecektir.” yorumunu yaptı.

Trump, İzmir’de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson hakkında Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında “Dualarım ve düşüncelerim Papaz Brunson’la. Umut ediyorum ki kısa süre içerisinde evine geri dönecektir.” ifadesini kullandı.

- "Yakında evde olacak"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Trump, "Papaz Brunson serbest bırakıldı. (Kendisi) Yakında evde olacak." ifadesine yer verdi.

Ayrıca Trump, yine Twitter üzerinden yaptığı farklı bir paylaşımında Brunson için çok çalıştığını bildirdi.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştı.

