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GÜNCELLEME - Trump'tan Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız" - "(Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşması) Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor" - "(YPG/PKK) Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik" - "Kürtler (YPG/PKK) güvenli bölgeden çıkarak, kendileri için güvenli olan yerlere çekiliyor. Güvenli bölge iyi bir şey" - "(Suriye'de) Burada asker bırakmak istemiyorum. Orası çok tehlikeli toprak" TRUMP'IN İFADELERİ EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum." diye konuştu.

Trump, YPG/PKK'ya atıfta bulunarak "Kürtlere orada 400 yıl daha kalacağımıza dair söz vermedik." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı ufak çaplı çatışmalara rağmen ateşkesin korunduğunu belirten Trump, "Kürtler güvenli bölgeden çıkarak, kendileri için güvenli olan yerlere çekiliyor. Güvenli bölge iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD askerlerinin de Suriye'den çıkmaya devam ettiklerini belirterek, bölgedeki DEAŞ'lıların durumunu da izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Suriye'deki çekilme sürecinde bölgeye bir miktar asker bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin ise Trump, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Burada asker bırakmak istemiyorum. Orası çok tehlikeli toprak." dedi.

Öte yandan Trump, "İsrail ve Ürdün, bizden Suriye'nin tamamen farklı bir kısmında, Ürdün sınırında ve İsrail'e yakın bir yerde asker bırakmamızı istedi. Ancak burası farklı bir bölge. Farklı bir düşünce yapısı. Burada küçük bir grup askerimiz var ve petrolü koruyoruz. Onun dışında orada asker bırakmak için bizce bir neden yok." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Suriye Türkiye

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