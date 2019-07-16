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GÜNCELLEME - Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 21:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Türkiye bize karşı çok iyi. Şimdi ise onlara Rusya'dan füze sistemi almak zorunda kaldıkları için bu F-35'leri satamayacağımızı söylüyoruz. Onların içinde bulunduğu durum çok zor, ABD olarak bizim de bulunduğumuz durum çok zor. Bu durum üzerine çalışıyoruz, neler olacağını göreceğiz" - "Türkiye ile bu konuyu konuşuyoruz. Açıkçası (Türkiye ile) iyi ilişkilerimiz var ve fakat bu durum çok karmaşık bir durum. Obama yönetimi onlara Patriot füzelerini satmadı. Türkiye bu füzeleri satın almak için çok uğraştı ancak satmadılar. Bunun üzerine Türkiye Rusya'dan füzeleri aldı" DETAYLAR EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye bize karşı çok iyi. Şimdi ise onlara Rusya'dan füze sistemi almak zorunda kaldıkları için bu F-35'leri satamayacağımızı söylüyoruz. Onların içinde bulunduğu durum çok zor, ABD olarak bizim de bulunduğumuz durum çok zor. Bu durum üzerine çalışıyoruz, neler olacağını göreceğiz." dedi.

Trump, Türkiye'nin Rusya'dan geçen hafta S-400 hava savunma sistemlerini almaya başlamasına ilişkin Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Türkiye ve F-35'lerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Barack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot satılmaması dolayısıyla önceki yönetimi eleştiren Trump, Türkiye'nin bundan dolayı Rusya'dan S-400 almaya yöneldiğini vurguladı.

- "Türkiye bu füzeleri satın almak için çok uğraştı ancak satmadılar"

Türkiye ile bu konuyu konuştuklarını dile getiren Trump, şunları söyledi:

"Açıkçası (Türkiye ile) iyi ilişkilerimiz var ve fakat bu durum çok karmaşık bir durum. Obama yönetimi onlara Patriot füzelerini satmadı. Türkiye bu füzeleri satın almak için çok uğraştı ancak satmadılar. Bunun üzerine Türkiye Rusya'dan füzeleri aldı. Bunun üzerine dönüp Türkiye'ye 'Tamam size Patriot'ları satacağız' dediler fakat o zaman Türkiye zaten Rusya ile anlaşma imzalamış ve ciddi bir ödeme yapmıştı çünkü buradan almalarına izin verilmemişti. Türkiye bir NATO üyesi. 100'den fazla F-35 için sipariş verdiler, daha fazlası için de plan yapıyorlardı."

- "Bu durum üzerine çalışıyoruz"

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, "Türkiye bize karşı çok iyi. Şimdi ise onlara Rusya'dan füze sistemi almak zorunda kaldıkları için bu F-35'leri satamayacağımızı söylüyoruz. Onların içinde bulunduğu durum çok zor, ABD olarak bizim de bulunduğumuz durum çok zor. Bu durum üzerine çalışıyoruz, neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin ABD'den Patriot almasına izin verilmediğini bir kez daha vurgulayan Trump, "Daha sonra Türkiye bir başka ülkeden, Rusya'dan, füze satın almak durumunda kaldı ki O (Erdoğan) aslında gerçekten onları istemiyordu. Şimdi de Rusya'dan bunu aldıkları için milyarlarca dolar değerindeki savaş uçaklarını Türkiye'ye satamıyoruz." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca bu durumdan dolayı F-35 uçaklarının üreticisi Lockheed Martin'in memnun olmadığını çünkü firma için bunun binlerce istihdam anlamına geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, "S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, bugün sekizinci uçak da geldi." demişti.

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