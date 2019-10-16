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GÜNCELLEME - Trump'tan yeni Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 19:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonu) Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil" - "(Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak) Melek değiller" - "Belki de Suriye, Rusya ile ya da başkalarıyla ortaklık kurar. Onlara iyi şanslar diliyorum. Eğer Rusya, Suriye'ye müdahil olmak istiyorsa, bu onlara kalmış" - "Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlayın. Biz NATO üyeleriyle iyi geçinmeliyiz ve Türkiye NATO üyesi" TRUMP'IN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı kabulü sırasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Trump, "Türkiye, Suriye'ye girerse bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değil." dedi.

Trump ayrıca Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak "Melek değiller." yorumunda bulundu.

YPG/PKK'nın DEAŞ ile mücadelede ABD'nin yanında savaştığını anımsatan Trump, "Onlara bizimle savaşmaları için çok para ödedik. Bizim yanımızda savaştıkları zaman iyi iş çıkardılar, bizimle savaşmadıklarında o kadar iyi değildiler." ifadelerini kullandı.

- "Rusya, Suriye'ye müdahil olmak istiyorsa, bu onlara kalmış"

Trump, Türkiye sınırında YPG/PKK'nın çıktığı alana Suriye'nin girdiğini belirterek "Belki de Suriye, Rusya ile ya da başkalarıyla ortaklık kurar. Onlara iyi şanslar diliyorum. Eğer Rusya, Suriye'ye müdahil olmak istiyorsa, bu onlara kalmış. Onların (YPG/PKK) Türkiye ile sınırda bir problemleri var. Bu bizim sınırımız değil. Burada can kaybı yaşayamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki durumu yakından izlediklerine dikkati çeken Trump, "Türkiye'nin doğru şeyi yapması için çalışıyoruz. Çünkü Amerika içinde bulunsun ya da bulunmasın tüm savaşları durdurmak istiyoruz." diye konuştu.

- "NATO üyeleriyle iyi geçinmeliyiz ve Türkiye NATO üyesi"

Trump, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekme kararını ise "stratejik olarak muhteşem" bir karar şeklinde nitelendirdi.

ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki nükleer silahlarının da güvende olduğuna inandığını belirten Trump, "Burası büyük güçteki bir hava üssü. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlayın. Biz NATO üyeleriyle iyi geçinmeliyiz ve Türkiye NATO üyesi." ifadelerini kullandı.

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