HABER

GÜNCELLEME - Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin eylem yapma hazırlığındayken etkisizleştirildiği bildirildi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazımiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı. Bu çerçevede Nazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin eylem yapma hazırlığındayken etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
// Fotoğraf İptali //// Fotoğraf İptali //
Gemlik’te sahile kadın cesedi vurduGemlik’te sahile kadın cesedi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı operasyon terörist Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.