HABER
  4. GÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi özel harekat timlerince aranıyor

GÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi özel harekat timlerince aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku: - "Kardeşimin başına bir şey gelmişse akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkartılmasını istiyoruz" ABLA AYGÜL DOKU İLE BARO BAŞKANI KENAN ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına 8'inci günde de devam edildi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, jandarma su altı arama kurtarma dalgıçları, polis özel harekat timleri ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 130 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla, polis ekipleri de drone ile destek veriyor.

64 özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ve polis dedektör köpekleriyle arazide yapılan arama çalışmalarının 8'inci gününde de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.

Sonel, kamerayla su altında yapılan arama çalışmasını da izledi.

- "Kardeşimin akıbetinin ortaya çıkartılmasını istiyoruz"

Kaybolan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Tunceli Barosu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak öncelikli isteklerinin kardeşinin sağ olarak bulunması olduğunu belirterek, "Kardeşimin başına bir şey gelmişse akıbetinin en kısa zamanda ortaya çıkartılmasını istiyoruz." dedi.

Arama çalışmalarında bugüne kadar Dinar Köprüsü'nde kardeşine ait olduğu iddia edilen bir makas ve kayıp ihbarı yapıldığı gün saat 16.26'da kardeşinden Zaynar Abarok'a yapılan 4 saniyelik arama kaydı dışında kendilerini sonuca götürecek delil bulunmadığını ifade eden abla Doku, ilgili kurumların kesin bilgi ve belgelerin ailesiyle paylaşmasını istedi.

Doku, kardeşinin bulunması için çabalayan gerçek ve tüzel tüm kişilere çabalarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Baro Başkanı Kenan Çetin de baro olarak aileyle ilgili tüm kurumlarla görüşmeleri yaptıklarını söyledi.

Ailenin yanında olduklarını belirten Çetin, barodaki hukukçuların da konunun takipçisi olduğunu aktardı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını da incelemiş ancak sonuç elde edilememişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyedeÇerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede
19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama çalışması Gülistan Doku kayıp üniversite öğrencisi Polis Özel Harekat timleri Tunceli Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Tunceli Valisi Tuncay Sonel Uzunçayır Baraj Gölü

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

19 yaşındaki lösemi hastası Buğra için donör aranıyor

Ankara’da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi

Liseliler birbirine girdi! Adeta meydan savaşı

Boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü, yol kapandı

Boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü, yol kapandı

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

Ümraniye'deki tokat cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağdırmıştı

Ümraniye'deki tokat cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağdırmıştı

Savcı Sayan direksiyon başına geçti, otobüs tanıttı: Hastabüs ve öğretmenbüsler yolda

Savcı Sayan duyurdu: Hastabüs ve öğretmenbüsler yolda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.