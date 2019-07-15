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GÜNCELLEME - Tunceli'de patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuk yaşamını yitirdi ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ İLE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun olay yerinde vefat ettiği, 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun ise ağır yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma ekipleri ve askeri helikopter sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağır yaralı kız evladımız Nupelda Güloğlu jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz."

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2 çocuk yaşamını yitirdi bölücü terör örgütü Ovacık patlama patlayıcı Tunceli

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