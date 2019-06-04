GÜNCELLEME-Tunceli'de terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada ise Ovacık ilçesi kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Operasyonda terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

