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GÜNCELLEME - Tunceli'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:59 | Son Güncelleme

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi öldü - Kazaya karışan 1 otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı KAZAYA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Yılmaz Arslan yönetimindeki 23 AAJ 850 plakalı otomobil, ilçedeki Pertek Çevre Yolu'nda, Ahmet Baysal'ın kullandığı 24 EA 204 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücünün eşi Hüsniye Baysal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ahmet Baysal ile oğlu Eren Baysal da kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Hüseyin Emik ile Sait Şirin ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Bu kişilerden Şirin'in hafif yaralandığı, Emik'in de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Yılmaz Arslan ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı.

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2 yaralı 3 ölü trafik kazası Tunceli

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