GÜNCELLEME - Tunceli'deki kadın cinayeti

Tarla mevkisindeki 2,5 dönümlük alanda gerçekleştirilen aramalarda bulunan 9 milimetre çapındaki silaha ait 3 boş kovan da incelemek üzere muhafaza altına alındı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ilçenin İn köyünde ikamet eden, 10 gün önce askerden izne gelen ve Geçimli'de görülen M.C.A'nın askerden geldiği gün baba ocağındaki Tarla mevkisinde arkadaşlarıyla alkol alıp havaya ateş açtığını belirledi.

Ateşli silahla vurulduğu belirlenen Oğuz'un cesedinin bulunduğu arazideki aramalarda, olayda kullanılan silaha ait 9 milimetre çapında iki boş kovan ve bir mermi çekirdeği ele geçirildi.

Kovanların benzerlik göstermesi üzerine askeri birliğine katılmak üzere Tunceli'den ayrılma hazırlığı yapan M.C.A, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

M.C.A'nın ilk sorgusunda, Zekiye Oğuz'u kendisini silah taşırken gördüğü için iki el ateş açarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Zanlının olay sonrası Geçimli'den yürüyerek İn köyüne gittiğini, olayla ilgisi bulunmadığını göstermek için mantar toplayıp ilçe merkezinde sattığını, suç aleti silahı ise dereye attığını anlattığı öğrenildi.

M.C.A, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hozat Adliyesine sevk edildi.

Hozat Cumhuriyet Savcısına ifade veren zanlı, çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

