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GÜNCELLEME - Tunceli'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 19:54 | Son Güncelleme

Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğu belirlendi - Valilik: - "Kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığından, Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Pülümür-Kızılmescit kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendiği belirtildi.

Dün bir, bugün 3 terörist olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, dün etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Şilan Siirt" kod adlı Zilan Tek olduğunun tespit edildiği, 600 bin lira ödülle arandığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Kızılmescit kırsalında eylem hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı anımsatıldı.

Operasyon kapsamında dün teröristlerle sağlanan sıcak temas sonrası bir teröristin, bugün de hava destekli operasyonda 3 terörist olmak üzere toplamda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan ve 600 bin lira ödülle aranan "Şilan Siirt" kod adlı Zilan Tek olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği ve gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği belirtilen açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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Pülümür terör operasyonu Tunceli Tunceli Valiliği

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