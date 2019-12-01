HABER

GÜNCELLEME - Tunus'ta otobüs devrildi: 24 ölü, 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

TUNUS (AA) - Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube kentine giden bir otobüs, Ayn Senusi bölgesinde devrildi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın, Sağlık Bakanlığına bağlı kriz masasından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, kazada 24 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PARTNERÖzge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı! Özge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı!
Sobayı yakmak istemişti, sonrası korkunçSobayı yakmak istemişti, sonrası korkunç
Niğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralıNiğde'de zincirlemeli trafik kazası: 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Tunus

En Çok Okunan Haberler

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

Beyoğlu'nda hareketli anlar! Kameralara böyle yansıdı

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu salı günü açıklanacak

Dünyanın gözü orada! Salı günü açıklanacak

Sobayı yakmak istemişti, sonrası korkunç

Sobayı yakmak istemişti, sonrası korkunç

Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! Evli çiftten acı haber

Cezaevi firarisi kahvehanede yakalandı!

Kahvehanede yakalandı!

Mevsimin ilk karı yağdı! İşte son durum

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.