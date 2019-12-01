GÜNCELLEME - Tunus'ta otobüs devrildi: 24 ölü, 18 yaralı

TUNUS (AA) - Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube kentine giden bir otobüs, Ayn Senusi bölgesinde devrildi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın, Sağlık Bakanlığına bağlı kriz masasından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, kazada 24 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

