HABER

GÜNCELLEME - Tunus'taki intihar saldırılarında bir polis hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

Başkent Tunus'ta eş zamanlı düzenlenen iki intihar saldırısında bir polis öldü, 8 kişi yaralandı ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ

TUNUS (AA) - Tunus'ta eş zamanlı düzenlenen iki ayrı intihar saldırısında bir polisin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan ez-Zak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte biri emniyet merkezi diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan intihar saldırılarında bir polisin öldüğünü aktardı.

İki ayrı saldırıdan hangisinde can kaybı olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Zak, saldırılarda ayrıca 5'i polis 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, başkentteki intihar saldırılarında 6'sı polis toplam 9 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Başkent Tunus'ta bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılardan ilkinde başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde devriye gezen polis aracı, diğerinde El-Kercani bölgesinde yer alan polis merkezi hedef alındı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Kahramanmaraşlı Elif Ana’nın hayatı film oluyorKahramanmaraşlı Elif Ana’nın hayatı film oluyor
İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar saldırısı polis Tunus

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.