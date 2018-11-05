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GÜNCELLEME - Türkiye, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muaf

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlarda petrol ithalatı konusunda Türkiye'ye muafiyet tanıyacaklarını açıkladı - Yaptırımlarda Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a da geçici muafiyet tanınacak - Pompeo: - "İran rejimi ya 180 derece dönüş yapıp normal bir ülke gibi davranmaya başlar ya da ekonomisi çöker" POMPEO VE MNUCHIN'İN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıkladı.

Bakan Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Washington'da düzenledikleri ortak basın toplantısında ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye'ye İran yaptırımlarına ilişkin geçici muafiyet tanıyacaklarını belirten Pompeo, "Bu ülkelerin her biri son altı ayda İran'la ticaretini büyük ölçüde azalttı, hatta ikisi İran'dan ürün alımını durdurdu. Amacımız zaman içerisinde İran yönetimiyle yapılan ticaretin tamamen bitirilmesi." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar 20 ülkenin İran'la olan petrol ticaretini azalttığını ve İran'ın günlük petrol üretiminin 1 milyon varil gerilediğine de dikkati çeken Pompeo, yaptırımlardaki amacın İran'ı zararlı faaliyetlerini terketmeye zorlamak olduğunu ileri sürerek, "İran rejimi ya 180 derece dönüş yapıp normal bir ülke gibi davranmaya başlar ya da ekonomisi çöker." ifadelerini kullandı.

- ABD'nin 12 şartı

Öte yandan, İran'dan istedikleri 12 şartın yerine getirilmediği sürece Tahran yönetimi üzerindeki yaptırımlarına ara vermeden devam edeceklerinin altını çizen Pompeo, ABD yaptırımlarını delen ve gizlice ticaretine devam eden ülkelere de "hızlı ve şiddetli" cezalar uygulayacaklarını bildirdi.

Pompeo, "Söz veriyorum ki, İran ile ticarete devam ederek yaptırımlarımızı delmek, İran ile ticareti bitirmekten çok daha acılı ve zararlı olacaktır." dedi.

Daha sonra söz alan Mnuchin ise, bugün uygulanmaya başlayan kararın, ABD'nin tek bir günde İran'a yönelik aldığı en büyük ve kapsamlı yaptırım kararı olduğunu belirtti ve özellikle İran'ın ekonomisini hedef aldıklarını söyledi.

Toplamda 50 İran bankası ve 700'den fazla şirket ve kişileri yaptırım listesine aldıklarını aktaran Mnuchin, listeye 300'ün üzerinde yeni İranlıyı eklediklerini kaydetti.

- ABD'nin ikinci aşama yaptırımları bugün başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girmişti. ABD Hazine Bakanlığının verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlar ise bugün itibarıyla başlamış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta konuya dair yaptığı açıklamada, yaptırımların İran'ın ekonomisini hedef aldığına dikkati çekmiş ve özellikle enerji, bankacılık, lojistik, sigorta şirketleri gibi alanları kapsayacağını belirtmişti.

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