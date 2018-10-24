HABER

GÜNCELLEME - "Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir çatlak olmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 21:29 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman: - "Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Kral Selman bin Abdulaziz, ben ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu sürece bunu asla başaramayacaklar" - "Katar ekonomisi dahi - onunla anlaşmazlığımıza rağmen - güçlü bir ekonomiye sahip ve 5 yıl sonra farklı olacak. Bölge ülkeleri ekonomik olarak Yeni Avrupa'dır" DETAYLAR EKLENDİ

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenlerin olduğunu ancak bunu başaramayacaklarını" söyledi.

Veliaht Prens, başkent Riyad'da dün başlayan "Çöldeki Davos" ismi verilen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"nın ikinci gününde katıldığı oturumda, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayetini çözme konusunda Türkiye ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Bin Selman, "Bu acı olay üzerinden Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Onlara buradan şu mesajı göndermek istiyorum: Suudi Arabistan'da ismi Selman bin Abdulaziz olan bir kral, ismi Muhammed bin Selman olan bir veliaht prens ve ismi Erdoğan olan bir Türkiye Cumhurbaşkanı olduğu sürece bunu asla başaramayacaklar." diye konuştu.

Suudi Veliaht bin Selman, Kaşıkçı cinayetinde Türk hükümetiyle birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Her iki ülkenin hükümetleri (Suudi Arabistan ve Türkiye), suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar." ifadesini kullandı.

Açıklamasında bölgedeki ekonomiler hakkındaki iyimserliğini de ifade eden Bin Selman, bölge ekonomisinin, Katar da dahil olmak üzere - aralarında anlaşmazlık olmasına rağmen - kayda değer gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

Bin Selman, "Katar ekonomisi dahi - onunla anlaşmazlığımıza rağmen - güçlü bir ekonomiye sahip ve 5 yıl sonra farklı olacak. Bölge ülkeleri ekonomik olarak Yeni Avrupa'dır." dedi.

Şeyh Muhammed bin Raşid'in önderliğinde Dubai Emirliği'ndeki gelişmelerden övgüyle söz eden Bin Selman, "Abu Dabi çıtayı yükseltti, onun hızlı bir şekilde hareket ettiğini görebiliyoruz. Bahreyn de aynı şekilde." ifadesini kullandı.

Bin Selman, Dubai'deki gelişmenin, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, ve Umman'da önümüzdeki 5 yılda gerçekleşecek gelişmenin yanında hiç bir şey sayılmayacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın ekonomisine de değinen Bin Selman, rakamların ülkesindeki ekonomik gelişmeyi ortaya koyduğunu, petrol dışı ihracatın son 2 yılda 3 kat arttığını ifade etti.

Ülkesinin, sermaye ve işletme giderlerinin arttığı bir ortamda 2019 yılı için 1 trilyon riyalin (267 milyar dolar) üzerinde bir bütçe onayladığını belirten Bin Selman, gelecek yıl işsizlik oranının düşeceğini söyleyerek, bu yılın son çeyreğinde yüzde 12,9 olarak gerçekleşen işsizlik oranının 2030 yılına kadar yüzde 7'ye düşeceğini belirtti.

- Bin Selman'dan Lübnan Başbakanı Hariri'ye "alıkoyma" şakası

Bin Selman, oturuma katılan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yle şaka yaparak, 2 gün Suudi Arabistan'da bulunmasından dolayı alıkonulduğu yönünde bir iddia ortaya atılmaması temennisinde bulundu.

Hariri de Bin Selman'ın bu şakasına karşı gülerek "tüm irademle tabi" şeklinde cevap verdi.

Salonda bulunanlar da Bin Selman ve Hariri arasındaki şakalaşmayı alkışladı ve güldü.

Söz konusu oturumda, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de birer konuşma yaptı.

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
Adana'da dolu yağışıAdana'da dolu yağışı
Otobüs şoförüne saldırdıkları için özür diledilerOtobüs şoförüne saldırdıkları için özür dilediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

İlginizi Çekebilir

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

İstanbul'da Kartal, Beykoz ve Şişli'de su kesintisi

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

Adnan Oktar soruşturmasında 7 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.