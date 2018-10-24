Suudi Veliaht bin Selman, Kaşıkçı cinayetinde Türk hükümetiyle birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Her iki ülkenin hükümetleri (Suudi Arabistan ve Türkiye), suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayetini çözme konusunda Türkiye ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Bin Selman, "Bu acı olay üzerinden Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Onlara buradan şu mesajı göndermek istiyorum: Suudi Arabistan'da ismi Selman bin Abdulaziz olan bir kral, ismi Muhammed bin Selman olan bir veliaht prens ve ismi Erdoğan olan bir Türkiye Cumhurbaşkanı olduğu sürece bunu asla başaramayacaklar." diye konuştu.

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenlerin olduğunu ancak bunu başaramayacaklarını" söyledi.

Açıklamasında bölgedeki ekonomiler hakkındaki iyimserliğini de ifade eden Bin Selman, bölge ekonomisinin, Katar da dahil olmak üzere - aralarında anlaşmazlık olmasına rağmen - kayda değer gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

Bin Selman, "Katar ekonomisi dahi - onunla anlaşmazlığımıza rağmen - güçlü bir ekonomiye sahip ve 5 yıl sonra farklı olacak. Bölge ülkeleri ekonomik olarak Yeni Avrupa'dır." dedi.

Şeyh Muhammed bin Raşid'in önderliğinde Dubai Emirliği'ndeki gelişmelerden övgüyle söz eden Bin Selman, "Abu Dabi çıtayı yükseltti, onun hızlı bir şekilde hareket ettiğini görebiliyoruz. Bahreyn de aynı şekilde." ifadesini kullandı.

Bin Selman, Dubai'deki gelişmenin, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, ve Umman'da önümüzdeki 5 yılda gerçekleşecek gelişmenin yanında hiç bir şey sayılmayacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın ekonomisine de değinen Bin Selman, rakamların ülkesindeki ekonomik gelişmeyi ortaya koyduğunu, petrol dışı ihracatın son 2 yılda 3 kat arttığını ifade etti.

Ülkesinin, sermaye ve işletme giderlerinin arttığı bir ortamda 2019 yılı için 1 trilyon riyalin (267 milyar dolar) üzerinde bir bütçe onayladığını belirten Bin Selman, gelecek yıl işsizlik oranının düşeceğini söyleyerek, bu yılın son çeyreğinde yüzde 12,9 olarak gerçekleşen işsizlik oranının 2030 yılına kadar yüzde 7'ye düşeceğini belirtti.