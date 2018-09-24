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GÜNCELLEME - Turşu bidonlarından eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki operasyonda turşu bidonları içinde otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Dedektör köpeğin koku almasını önlemek amacıyla eroin paketlerinin bal mumuyla kaplandığı, kapakları poliüretan köpükle kapatılan turşu bidonlarına konulduğu tespit edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş turşu bidonları içinde 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarda Van'dan İstanbul'a eroin nakli yapılacağı belirlendi.

Polis, plakası belirlenen otomobili Anadolu Otoyolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde durdurdu. Sürücü S.E. ile eşi E.E. ve 2 yaşındaki kızları N.E'nin bulunduğu otomobil, narkotik dedektör köpek "Stark" ile kontrol edildi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan "Gecikmesinde sakınca bulunan hallerden arama ve el koyma kararı" gereğince otomobil, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Polis ekipleri, otomobilin arka koltuğunu kaldırarak ulaştığı benzin deposunda, sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kapakları poliüretan köpükle kapatılan kiloluk turşu bidonlarına konulmuş yarımşar kiloluk paketler halinde 5 kilo 500 gram eroin buldu.

Uyuşturucu paketlerinin, dedektör köpeğin koku almasını önlemek amacıyla bal mumuyla kaplandığı görüldü.

Şüpheliler S.E. ile E.E. gözaltına alındı, çiftin çocukları emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.E, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi E.E. ise savcılıkça salıverildi.

GÜNCELLEME - Turşu bidonlarından eroin çıktı

- Kocaeli'deki operasyonda turşu bidonları içinde otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Dedektör köpeğin koku almasını önlemek amacıyla eroin paketlerinin bal mumuyla kapla

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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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Turşu bidonlarından eroin çıktı

Turşu bidonlarından eroin çıktı
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eroin turşu tutuklama

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