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GÜNCELLEME - Tuzla kurbanlık kesim ve satış alanında kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:31 | Son Güncelleme

4 kişi gözaltına alındı GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SAYISI DEĞİŞİKLİĞİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da kurban satış ve kesim alanında iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı'da bulunan kurban satış ve kesim alanında iki grup arasında kesim yüzünden gerginlik çıktı.

Yaşanan gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahıyla ateş açtı.

Yaralanan ve ölenin olmadığı kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından 4 kişi gözaltına alınırken, bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gerginlik kurban satışı Tuzla

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