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GÜNCELLEME - Tuzla'da boya fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine olay yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Atayolu Caddesi üzerideki bir boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında, dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.

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Tuzla'da fabrika yangını

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