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GÜNCELLEME- Tuzla'da gemi yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

Tersaneler bölgesindeki bir geminin ambar kısmında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor - Dumandan etkilenen bazı kişilere, olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME- Tuzla'da gemi yangını

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Litvanya bandıralı dört katlı geminin ambar kısmında kaynak yapılırken yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi destek için tersaneye çağrıldı.

Yangında dumandan etkilenen bazı kişilere, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi uygulandı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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