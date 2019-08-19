GÜNCELLEME - Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler

MUĞLA (AA) - Muğla'da, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenleyen gruptan gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakıldı.

Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu grup, Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması nedeniyle izinsiz gösteri düzenlemek istedi.

Muğla Valiliğince "kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını" hatırlatan polis ekipleri, grubun dağılmasını istedi.

Uyarıyı dikkate almayan gruba polisin müdahalesinde, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Komiser Hamdibey Polis Merkezine götürülen 22 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, bu kişilerle ilgili "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.

