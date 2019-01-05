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GÜNCELLEME - Ukrayna'da Türk vatandaşı iki öğrencinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 20:58 | Son Güncelleme

Cinayet şüphelisi, Pendik'teki bir mezarlıkta gözaltına alındı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ukrayna'da Türk vatandaşı iki öğrencinin öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı iki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ukrayna yetkilileriyle yaptıkları resmi görüşme sonrası Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'ni (22) öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin, 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğünü belirledi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, zanlı Hüsnü Can Ç'nin Pendik'te saklandığını tespit etti.

Harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kurtköy Mezarlığı'nda babasının mezarını ziyaret edeceği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheliyi Kurtköy Mezarlığı'nda yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, bir kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu.

Şüpheli Hüsnü Can Ç, sağlık kontrolünün ardından Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı iki üniversite öğrencisi, 31 Aralık'tan itibaren kendilerinden haber alamayan arkadaşlarının başvurusu üzerine, 3 Ocak'ta yaşadıkları evde ölü bulunmuştu.

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