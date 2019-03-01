GÜNCELLEME - Uludağ yolunda tur otobüsü devrildi

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsünün Uludağ yolunda devrilmesi sonucu yaralanan 41 öğrenci ve 4 öğretmen, hastanelere götürüldü.

İstanbul'dan gezi için gelen Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan H.C. idaresindeki 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı.

Otobüsün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 41 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Hafif yaralandığı öğrenilen şoför, gözaltına alındı.

