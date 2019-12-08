GÜNCELLEME - Uludağ'da kaybolan iki kişi montun bulunduğu bölgede aranıyor

Uludağ'da bir hafta önce zirve yürüyüşüne çıkmalarının ardından kendilerinden haber alınamayan ve bu sabah birine ait mont ile bere bulunan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde devam eden aramalar, Efe Sarp'ın montu ile beresinin bulunduğu Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarında yoğunlaştırıldı.

Çalışmalarda, bir savunma sanayi firması tarafından özel olarak üretilen "drone" da kullanılıyor. Bu cihazın, kar altı, su altı, sığınak gibi bölgelerde metal dedektörle 2 kilometre çapında arama yapabildiği bildirildi.

Bu arada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iki arkadaşın aranmasına ilişkin çalışmalara destek amacıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, baz istasyonlarından alınan sinyaller ve görüşme kayıtlarıyla ilgili izinleri vererek konunun derinlemesine araştırılmasını sağlıyor.

- 1 kilometre çaplı alan aranıyor

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan arama faaliyetleri sırasında Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette bir kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir yeşil bere, mavi anahtarlık ve iki anahtar tespit edildiği anımsatıldı.