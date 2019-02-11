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GÜNCELLEME - Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 03:44 | Son Güncelleme

1. Oteller bölgesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı ÖLEN KİŞİNİN İSMİ EKLENDİ

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde, bir otelin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Köse'nin (19) yolda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Köse'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Silahlı kavga Uludağ

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