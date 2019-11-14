GÜNCELLEME - Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma izni

LAHEY (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.

UCM, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e tehcir edildiği iddiasıyla ilgili UCM Başsavcısı'nın soruşturma başlatmasına izin verildiği ve soruşturmaya gelecekte ortaya çıkabilecek yeni suçların da eklenebilmesi için yargı yetkisinin bulunduğu belirtildi.

Mahkemenin yaptığı değerlendirmede, Myanmar ile Bangladeş sınırı arasında insanlığa karşı suç işlendiğini ve Arakanlılara karşı etnik kökeni veya dininden dolayı zulüm yapıldığını gösteren makul dayanaklar olduğu ifade edildi.

Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığı, fakat söz konusu suçların kısmen işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceği kaydedildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.