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GÜNCELLEME - Ümraniye'de iki katlı binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 06:47 | Son Güncelleme

Üst katta bulunan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına başladı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ümraniye'de iki katlı binada yangın

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de iki katlı bir binada çıkan yangın, üst katta mahsur kalan kişilerin tahliye edilmesinin ardından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, üst katta mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişilere olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Mahallede paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sırasında söz konusu binada yaşayanlar sinir krizi geçirdi.

Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına başladı.

Bodrum katı marangozhane, alt katı iş yeri, üst katı konut olarak kullanılan binadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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