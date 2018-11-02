HABER

GÜNCELLEME - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 04:10 | Son Güncelleme

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin de bulunduğu bir caddede göçük meydana geldi - Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı - Göçük altında kalan kulübede 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan ve içinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen güvenlik kulübesinin de göçükte kalması nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçükte kaldı.

- Göçük altında kaldığı değerlendirilen 2 kişi aranıyor

Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun söylenmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çevredeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği olay yerinde, 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.

Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

GÜNCELLEME - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

- Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin de bulunduğu bir caddede göçük meydana geldi - Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı - Göçük altında kalan kulübede 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama

1 / 10

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
2 / 10

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
3 / 10

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
4 / 10

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
5 / 10

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
6 / 10

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük
7 / 10

Ümraniye'de göçük

Ümraniye'de göçük
8 / 10

Ümraniye'de göçük

Ümraniye'de göçük
9 / 10

Ümraniye'de göçük

Ümraniye'de göçük
10 / 10

Ümraniye'de göçük

Ümraniye'de göçük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçük güvenlik kulübesi itfaiye metro inşaatı polis Ümraniye

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ankara'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 6 yaralı

Ankara'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 6 yaralı

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.