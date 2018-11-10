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GÜNCELLEME - Ürdün'de sel: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:59 | Son Güncelleme

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI GÜNCELLENDİ

AMMAN (AA) - Ürdün'de aşırı yağışların neden olduğu sel sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede etkili olan yağışlardan dolayı oluşan selde, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Guneymat ayrıca, bölgede havadan arama ve keşif faaliyetlerinin sürdüğünü ve ekiplerin mahsur kalan 60 kişiyi kurtardığını aktardı.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü İyad el-Amr da AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinden bir dalgıcın hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 8'e yükseldiğini kaydetti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA da Silahlı Kuvvetler'in, sel felaketinin ardından arama kurtarma operasyonları için takviye sağladını duyurdu.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Guneymat daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Medeba ilinin Daba bölgesinde sele kapılan araçtaki biri çocuk ikisi kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Ürdün'de şiddetli yağışlar sebebiyle ekim ayında, Ölü Deniz bölgesinde oluşan selde de 21 kişi yaşamını yitirmişti.

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