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GÜNCELLEME - Urla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 19:58 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesindeki yangına, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale ediliyor - Yangın nedeniyle duman altında kalan bir mahalle tahliye edildi - Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz: - "Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili-Yağcılar bölgesine giden yolları lütfen kullanmayalım" BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Urla'da orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.

Yangına, 5 helikopter, 30 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nin tahliye edildiğini bildirdi.

- Yangın bölgesindeki sürücülere uyarı

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da yangına ilk dakikadan itibaren ekiplerle müdahale edildiğini belirtti.

Alevlerin Menengeç Koyu'na doğru devam ettiğini aktaran Oğuz, "Yangınla mücadele araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak için mümkün mertebe Demircili-Yağcılar bölgesine giden yolları lütfen kullanmayalım." dedi.

Öte yandan, Demircili Mahallesi'nde boş olduğu bildirilen bir evin yandığı, bazı hayvanların telef olduğu bildirildi.

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