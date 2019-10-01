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GÜNCELLEME - Uşak'ta 13 yıl sonra gelen "cinayet" itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

Hakkında 2016'da kayıp ihbarında bulunan kişinin iki kişi tarafından öldürülerek kuyuya atıldığı ihbarı üzerine soruşturma yeniden başlatıldı - O dönem 5 yaşında olan torunun ihbarının ardından, iki şüpheli gözaltına alındı, cesedin bulunması için iş makineleriyle kazı yapıldı ARAMA ÇALIŞMALARINA YARIN DEVAM EDİLECEĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Uşak'ta, hakkında 2006'da kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Yobaz'ın, iki kişi tarafından öldürülerek kuyuya atıldığı ihbarı üzerine, A.A. ve erkek arkadaşı E.P. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, müzisyen Mehmet Yobaz (49) hakkında 2006'da yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan araştırmalara rağmen Yobaz'ın izine rastlanamadı.

O dönem 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A, Uşak Emniyet Müdürlüğüne giderek dedesinin o dönem dost hayatı yaşadığını iddia ettiği A.A. ile onun erkek arkadaşı E.P. tarafından baltayla öldürülerek, Karaağaç Mahallesi İkinci Şehitler Mezarlığı yanındaki bir kuyuya atıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.A. ve E.P'yi gözaltına aldı.

Torun S.A'nın söylediği bölgede de Uşak Belediyesine ait iki iş makinesi çalışma başlattı. Gün boyu devam eden çalışmalarda Yobaz'ın öldürüldükten sonra atıldığı iddia edilen kuyuya akşam saatlerinde ulaşıldı.

Kuyunun içinde bulunun suyun ekipler tarafından boşaltılacağı belirtildi.

Bugün sonlanan arama çalışmalarının yarın devam edeceğini aktarıldı.

Bu arada, torun S.A'nın, olayın faillerinden A.A. ile birlikte yaşadığı ve korktuğu için bugüne kadar cinayeti söylemediği öğrenildi.

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balta cinayet itiraf kuyu

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