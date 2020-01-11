HABER
  4. GÜNCELLEME - Uşak'ta bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

GÜNCELLEME - Uşak'ta bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Güvenlik kamerası kayıtlarında apartman girişinde görülen kar maskeli ve eldivenli 2 kişi ile şüphelilerin kullandığı otomobilin sürücüsü Balıkesir'de yakalandı ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ta inşaat işçisi Resul Arslan, evinde tabancayla öldürüldü, cinayete ilişkin 3 şüpheli Balıkesir'de gözaltına alındı.

Işık Mahallesi 4. Burak Sokak'taki 20 numaralı evden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zemin kattaki dairede inşaat işçisi Resul Arslan'ın (27) tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, apartman girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kar maskesi ve eldiven giymiş iki kişinin binaya girdiğini, cinayet sonrası yaya olarak kaçtıklarını tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis ekipleri, çevredeki diğer kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemelerde, şüphelilerin Ersin Y, Muhammet Y. ve Erdem G. olduğu, 10 ABG 12 plakalı otomobille Balıkesir'den sabah saatlerinde Uşak'a geldikleri ve aynı araçla olaydan sonra Balıkesir yönüne doğru gittikleri belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin geçmesi muhtemel bölgelerdeki emniyet birimlerine bilgi verildi.

Balıkesir Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi ilçe girişinde yakaladı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Resul Arslan'ın Ersin Y'nin kız arkadaşını rahatsız ettiğini iddia ettikleri ve çıkan tartışmada Muhammet Y'nin tabancayla 2 el ateş ederek Arslan'ı öldürdüğünü söyledikleri belirtildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Uşak'a getirildi.

Cesedi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, olay sırasında ise ailesinin evde bulunmadığını öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Avcılar ormanda domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurduAvcılar ormanda domuz avlarken ot toplayan vatandaşı vurdu
Siirt’te Lineer Metal Çinko Fabrikası’nın temeli atıldıSiirt’te Lineer Metal Çinko Fabrikası’nın temeli atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet inşaat işçisi kar maskeli

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Ümraniye'de faciadan dönüldü! Beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi!

Beton mikseri kontrolden çıktı! Faciaya ramak kala!

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

Kayseri'de kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

Kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

İstanbul'daki deprem sırasında arkadaşları kaçtı, o oturmaya devam etti

Deprem sırasında şaşırtan görüntü

İstanbul'da deprem anlarında acil toplanma alanları nerede? Deprem toplanma alanı nasıl öğrenilir?

İşte İstanbul'daki acil toplanma alanları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.