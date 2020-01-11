GÜNCELLEME - Uşak'ta bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

İncelemelerde, şüphelilerin Ersin Y, Muhammet Y. ve Erdem G. olduğu, 10 ABG 12 plakalı otomobille Balıkesir'den sabah saatlerinde Uşak'a geldikleri ve aynı araçla olaydan sonra Balıkesir yönüne doğru gittikleri belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis ekipleri, çevredeki diğer kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Polis ekipleri, apartman girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kar maskesi ve eldiven giymiş iki kişinin binaya girdiğini, cinayet sonrası yaya olarak kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Resul Arslan'ın Ersin Y'nin kız arkadaşını rahatsız ettiğini iddia ettikleri ve çıkan tartışmada Muhammet Y'nin tabancayla 2 el ateş ederek Arslan'ı öldürdüğünü söyledikleri belirtildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Uşak'a getirildi.

Cesedi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, olay sırasında ise ailesinin evde bulunmadığını öğrenildi.

