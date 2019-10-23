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GÜNCELLEME - Uşak'ta ev yangınında dumandan zehirlenen 4 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Bazı eşyaların tutuşması sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürüyor - Vali Funda Kocabıyık: - "Yangının sebebi şu an bilinemiyor. İlk tahmin elektrik kontağından çıkmış olabileceği yönünde" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu öldü, anne hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokağı'ndaki müstakil evde ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü.

Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32), çocukları Muhammed Nurkan (9), Muhammed Furkan (6) ile Aişe Nur Yaşar'ın (3) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı (27) ise hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

- İşe gitmeyince fark edilmiş

Olay yerinde incelemelerde bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, güne kara bir haberle uyandıklarını, kentte yaşayan Ağrılı bir ailenin evinde gece bilinmeyen bir saatte yangın çıktığını ifade etti.

Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Olay yerine ambulanslar geldiğinde baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Anne yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. İnşallah kurtulur ama onun da durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum söyleyecek çok da bir şey yok.

Yangının sebebi şu an bilinemiyor. Mühendisler hem doğal gaz hem elektrikle ilgili inceleme yapacaklar. Ondan sonra belli olacak ne olduğu ama ilk tahmin elektrik kontağından çıkmış olabileceği yönünde. Yine de net bir şey yok."

Kocabıyık, durumun sabah fark edildiği bilgisini de vererek, "Sabah işe gelmeyince fark etmişler. Görüyorsunuz evin dışında bir şey yok, evin içi olduğu gibi yanmış. Evde kullanılan malzemelerle ilgili. Yanma yok, cenazelerde aşırı dumandan boğulma var. Karbonmonoksit zehirlenmesi." dedi.

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz da olay yerinde incelemelerde bulundu.

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