GÜNCELLEME - Uşak'ta ev yangınında dumandan zehirlenen 4 kişi öldü

Olay yerinde incelemelerde bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, güne kara bir haberle uyandıklarını, kentte yaşayan Ağrılı bir ailenin evinde gece bilinmeyen bir saatte yangın çıktığını ifade etti.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokağı'ndaki müstakil evde ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü.

"Olay yerine ambulanslar geldiğinde baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Anne yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. İnşallah kurtulur ama onun da durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum söyleyecek çok da bir şey yok.

Yangının sebebi şu an bilinemiyor. Mühendisler hem doğal gaz hem elektrikle ilgili inceleme yapacaklar. Ondan sonra belli olacak ne olduğu ama ilk tahmin elektrik kontağından çıkmış olabileceği yönünde. Yine de net bir şey yok."

Kocabıyık, durumun sabah fark edildiği bilgisini de vererek, "Sabah işe gelmeyince fark etmişler. Görüyorsunuz evin dışında bir şey yok, evin içi olduğu gibi yanmış. Evde kullanılan malzemelerle ilgili. Yanma yok, cenazelerde aşırı dumandan boğulma var. Karbonmonoksit zehirlenmesi." dedi.

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz da olay yerinde incelemelerde bulundu.

