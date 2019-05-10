GÜNCELLEME - Uşak'ta koyun otlatan kadının ölü bulunması

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde koyunları otlatmak için evden ayrılan ancak geri dönmeyince yapılan aramada cesedi bulunan kadını öldürdükleri ve koyunlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Sivaslı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Y.K, Z.D, A.K, B.K. ile A.K. çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.
Zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar polis ve jandarma ekipleri adliye çevresinde bekleyen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra cezaevine gönderildi.
- Yaşlı kadının koyunlarını götürürken görüntülendiler
Öte yandan olayın faili olduğu iddia edilen Y.K'nin yaşlı kadının ölümünün ardından çaldığı koyunları Z.D. isimli şüpheliyle yaya olarak götürürken bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Jandarma ekiplerince ele geçirilen görüntünün ardından dedektiflerin olayın faillerini tespit ettiği ve yakaladığı öğrenildi.
- Olay
Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, önceki gün öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (60) akşam dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Arama çalışması sonucu dün sabah köye 4 kilometre mesafede cesedi bulunan Gündüz'ün omzunda 3 saçma yarası tespit edilmiş, koyunlarının çalınarak satıldığı belirlenmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin evine bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunulmuştu.
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