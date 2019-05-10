HABER

GÜNCELLEME - Uşak'ta koyun otlatan kadının ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 19:11 | Son Güncelleme

Kadını öldürdükleri ve koyunlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Şüpheliler çaldıkları koyunlarla güvenlik kamerası tarafından görüntülendi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde koyunları otlatmak için evden ayrılan ancak geri dönmeyince yapılan aramada cesedi bulunan kadını öldürdükleri ve koyunlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Sivaslı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Y.K, Z.D, A.K, B.K. ile A.K. çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar polis ve jandarma ekipleri adliye çevresinde bekleyen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra cezaevine gönderildi.

- Yaşlı kadının koyunlarını götürürken görüntülendiler

Öte yandan olayın faili olduğu iddia edilen Y.K'nin yaşlı kadının ölümünün ardından çaldığı koyunları Z.D. isimli şüpheliyle yaya olarak götürürken bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerince ele geçirilen görüntünün ardından dedektiflerin olayın faillerini tespit ettiği ve yakaladığı öğrenildi.

- Olay

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, önceki gün öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (60) akşam dönmeyince yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Arama çalışması sonucu dün sabah köye 4 kilometre mesafede cesedi bulunan Gündüz'ün omzunda 3 saçma yarası tespit edilmiş, koyunlarının çalınarak satıldığı belirlenmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin evine bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunulmuştu.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Edirne'de yağmur etkili olduEdirne'de yağmur etkili oldu
GÜNCELLEME - Fidanlıkta kenevir yetiştiren 6 kişi gözaltına alındıGÜNCELLEME - Fidanlıkta kenevir yetiştiren 6 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Jandarma koyun polis Sivaslı şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.