GÜNCELLEME - Uşak'ta koyun otlatan kadının ölü bulunması

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde koyunları otlatmak için evden ayrılan ancak geri dönmeyince yapılan aramada cesedi bulunan kadını öldürdükleri ve koyunlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Sivaslı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Y.K, Z.D, A.K, B.K. ile A.K. çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar polis ve jandarma ekipleri adliye çevresinde bekleyen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra cezaevine gönderildi.

- Yaşlı kadının koyunlarını götürürken görüntülendiler

Öte yandan olayın faili olduğu iddia edilen Y.K'nin yaşlı kadının ölümünün ardından çaldığı koyunları Z.D. isimli şüpheliyle yaya olarak götürürken bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.