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GÜNCELLEME - Uşak'ta otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:39 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Uşak'ın Banaz ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yiğit Uysal'ın (19) kullandığı 09 ES 545 plakalı otomobil, Banaz-Uşak kara yolunun 3'üncü kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, otomobildeki Neslihan Gültekin (48) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Uysal ile Melike Gültekin (15) ve Melek Nur Gültekin (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Melek Nur Gültekin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü 3 yaralı ağaca çarptı Banaz otomobil trafik kazası uşak

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