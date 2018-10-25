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GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

Tekstil atıklarının işlendiği fabrikada çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ DETAYI EKLENDİ

Uşak'ta tekstil atıklarının işlendiği geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Uşak-Denizli yolu üzerindeki Çanlı Tabakhane Sitesi'nde Emin Sayın'a ait fabrikada yangın çıktı.

Tekstil atıklarının geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada kısa sürede büyüyen yangına Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Fabrika sahibi Emin Sayın, AA muhabirine, yangının şifanoz makinesinden çıkan kıvılcımdan kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye polis şifanoz tekstil yangın

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