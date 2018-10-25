GÜNCELLEME - Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın

Uşak'ta tekstil atıklarının işlendiği geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Uşak-Denizli yolu üzerindeki Çanlı Tabakhane Sitesi'nde Emin Sayın'a ait fabrikada yangın çıktı.
Tekstil atıklarının geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada kısa sürede büyüyen yangına Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Fabrika sahibi Emin Sayın, AA muhabirine, yangının şifanoz makinesinden çıkan kıvılcımdan kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirtti.
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