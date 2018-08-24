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GÜNCELLEME - Uşak'taki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:37 | Son Güncelleme

Eşme ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı - GÖZALTILAR EKLENDİ

Uşak'ın Eşme ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, olayın faili olduğu öne sürülen Y.Y'yi belirlenen adreste gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak aranan A.Ö. ise Denizli'de gözaltına alındı.

Olayda kulanıldığı iddia edilen pompalı tüfeğe el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde olayda yaşamını yitiren Hasan Çetin ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Coşkun ile aralarında kadın meselesi yüzünden husumet olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İlçe merkezinde pazar yerindeki bir büfeye dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda büfede müşteri olarak bulunan Hasan Çetin, Mehmet Coşkun ve Ozan Yavaşça yaralanmıştı. Yaralılardan Hasan Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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