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GÜNCELLEME - Üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:32 | Son Güncelleme

İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı, tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eski İzmir Caddesi'nde dün berberde tıraş olurken, aralarında husumet olduğu iddia edilen üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Ekber Aslan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan zanlı Yusuf Kerim S, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, ilk ifadesinde, aile içi sürtüşmeden dolayı kardeşini öldürdüğünü söylediği belirtildi.

- Olay

Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Ekber Aslan ağır yaralanmış, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Taksiyle olay yerinden kaçan şüphelinin pompalı tüfekle berbere girme ve kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet izmir Üvey Kardeş

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