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GÜNCELLEME - Uygulama yapan polise ateş eden zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayan ve tüfekle ateş ederek kaçan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayıp tüfekle ateş ederek kaçan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün Hasan Y, olduğu öğrenilen araç hızla uzaklaştı.

Kovalamaca sonucu bir ara sokakta sıkıştırılan aracından inen Hasan Y, polislere tüfekle ateş edip kaçtı.

Şüpheli, kısa bir kovalamacanın ardından silahıyla birlikte yakalandı.

Hasan Y'nin, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na getirilen zanlı, gazetecilere "Alkollüydüm, pişmanım." dedi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kahramanmaraş polis zanlı

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