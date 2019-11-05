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GÜNCELLEME - Uyuşturucu operasyonunda anne, iki oğlu ve komşuları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 19:30 | Son Güncelleme

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan anne ve iki oğlu ile komşuları çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin Çarşıköy Mahallesi'nde F.Ş. ile kardeşi O.Ş'nin, kenevir yetiştirerek elde ettikleri esrar maddesini irtibatlı oldukları kişilere sattıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, mahalle girişinde durdurdukları otomobilde 3 kilo 800 gram esrar buldukları F.Ş. ile O.Ş'yi gözaltına aldı. Zanlıların ikametinde yapılan aramada da 10 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen anneleri K.Ş. ile komşuları A.Ş'nin de evlerinde yapılan aramalarda 550 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş, O.Ş. anneleri K.Ş. ile komşuları A.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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4 şüpheli tutuklandı Samsun uyuşturucu operasyonu

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