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GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 19:14 | Son Güncelleme

Üç kardeş ile yeğenleri gözaltına alındı - Zanlılardan biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen aileden 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.Ö'nün Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi'nde Zekai S. ve Hakan S'den uyuşturucu temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Zekai S. ve T.Ö'nün içinde olduğu araçta, 220 gram esrar bulundu.

Polis, Zekai S'nin kardeşleri Aydın S. ve Hakan S'nin yanı sıra yeğenleri Anıl S. ile hareket ettiğini belirledi.

İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" gerekçesiyle Zekai S, Aydın S, Hakan S. ve Anıl S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zekai S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aydın S, Hakan S. ve Anıl S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon<br />

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen aileye operasyon<br />

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Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu ticareti

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